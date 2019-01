Spéciale John Steinbeck - Entrez sans frapper - 14/01/2019

Spéciale John Steinbeck, à l'occasion des 50 ans de sa mort le 20 décembre dernier mais aussi des 80 ans de la publication de son plus grand roman "Les Raisins de la colère", en avril prochain (roman publié le 14 avril 1939). On en parle avec Marie-Christine Lemardeley-Cunci. Spécialiste de littérature américaine contemporaine, notamment de John Steinbeck, Marie-Christine Lemardeley est professeur à l'université Sorbonne nouvelle - Paris 3 à l'UFR du monde anglophone. Elle est aussi Adjointe à la Maire de Paris, chargée de toutes les questions relatives à l'enseignement supérieur, la vie étudiante, la recherche. Elle a commenté chez Gallimard "Des souris et des hommes" et "Les raisons de la colère".

Émission Entrez sans frapper