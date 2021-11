Spéciale John Huston

Félicie Roblin, productrice chez Zadig Productions, pour le docu. "John Huston, une âme libre", à voir le 05/12 à 22h55 sur Arte.



Épris d'aventure, John Huston est entré au panthéon du cinéma avec une poignée de chefs-d'oeuvre, du "Faucon maltais" à "Gens de Dublin", en passant par "La nuit de l'iguane". Ce portrait célèbre un esprit libre qui a su s'affranchir des diktats hollywoodiens. Barbe poivre et sel et cigare au bec, il a tout d'un baroudeur à la Hemingway. Dès le début de sa carrière de cinéaste, à l'orée des années 1940, John Huston n'a eu qu'une idée : préserver sa liberté. S'il a su s'affranchir d'Hollywood, son tour de force aura été d'obtenir des grands studios les stars qu'il désirait (Humphrey Bogart, Marilyn Monroe, Katharine Hepburn, Gregory Peck, Richard Burton...) et surtout les budgets colossaux dont il avait besoin pour tourner dans des décors naturels, de préférence sauvages. Du "Faucon maltais" à "Gens de Dublin", réalisé peu avant sa mort, en 1987, en passant par "The African Queen", "La nuit de l'iguane", "Moby Dick", "Les désaxés" ou encore "Au-dessous du volcan", le cinéaste s'est fait une spécialité de porter au cinéma de grandes œuvres littéraires réputées inadaptables. De film en film, aussi, il n'a eu de cesse de montrer combien l'aventure et les épreuves révèlent les êtres à eux-mêmes et aux autres.