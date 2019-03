Spéciale John Ford - Entrez sans frapper - 14/03/2019

Le journaliste et réalisateur français Jean-Christophe Klotz pour son docu "John Ford, l'homme qui inventa l'Amérique", à voir ce dimanche 17 mars sur Arte à 22h50, dans le cadre d'une soirée John Ford (avec dès 20h50, le film "L'homme qui tua Liberty Valance"). En plus de cinquante ans de carrière et près de cent-cinquante films, John Ford, réalisateur le plus oscarisé de l'histoire du cinéma, a façonné la légende de l'Ouest américain. En donnant un visage aux déshérités de l'Amérique, des cowboys justiciers aux minorités persécutées, il a su révéler comme personne les grands clivages qui structurent la société américaine. Quarante-cinq ans après sa mort et à l'heure où les États-Unis traversent une crise politique sans précédent, que reste-t-il des grands combats idéologiques dont son cinéma était porteur ? En plongeant au cœur de sa filmographie, à travers le regard avisé d'historiens du cinéma et de réalisateurs contemporains et à travers des séquences tournées aujourd'hui dans les décors emblématiques de ses films, ce documentaire marche sur les traces de John Ford et explore les nombreux échos qui relient son œuvre aux tumultes que traverse l'Amérique d'aujourd'hui.

Émission Entrez sans frapper