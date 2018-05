Spéciale John Fante - Entrez sans frapper - 17/05/2018

John Fante, l'auteur de « Demande à la poussière », « Mon chien Stupide » et « Bandini » revient au catalogue 10/18. L'occasion de mettre ce grand romancier américain à l'honneur ce jeudi ! Figure de l'excès et de la provocation vénérée par Charles Bukowski, il fut le précurseur de la Beat Generation...



On en parle avec l'écrivain, traducteur et éditeur français Brice Matthieussent. Il a traduit la plupart de ses œuvres en français. Il est aussi le traducteur de Charles Bukowski, Jim Harrison, John Updike, Paul Bowles, Joseph Heller, Gore Vidal, Bret Easton Ellis...

Émission Entrez sans frapper