Entrez sans frapper : Entrez sans frapper sur Auvio

Le 18 septembre 1970, soit il y a tout juste 50 ans, Jimi Hendrix mourrait à 27 ans d'une overdose médicamenteuse. On en parle avec Jean-Michel Guesdon et Philippe Margotin, auteurs du livre "Jimi Hendrix, la totale : Les 119 chansons expliquées" (Éditions E/P/A).



Jimi Hendrix occupe une place de choix dans le panthéon de la musique du XXe siècle. En quatre années seulement, il a élargi les frontières du rock comme seuls les Beatles l'avaient fait et a émancipé la guitare électrique comme personne ne l'avait fait avant lui. Jimi Hendrix, la totale est une immersion au coeur de la création hendrixienne, révélée et expliquée à partir d'interviews de Jimi Hendrix lui-même, mais aussi d'entretiens avec les producteurs, ingénieurs du son et musiciens qui ont travaillé avec lui et qui l'ont accompagné en studio durant la seconde moitié des années 1960. L'ouvrage couvre toute la courte mais intense carrière du guitar hero, de ses débuts, notamment en tant que sideman des Isley Brothers et de Little Richard, jusqu'au meilleur de ses albums posthumes, au premier rang desquels « The Cry Of Love », « Jimi Hendrix: Blues » et les « BBC Sessions ».