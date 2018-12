Spéciale Jean-Michel Basquiat - Entrez sans frapper - 13/12/2018

L'expo "Jean-Michel Basquiat" est à voir jusqu'au 14/01/2019 à la Fondation Louis Vuitton à Paris. L'exposition parcourt, de 1980 à 1988, l'ensemble de la carrière du peintre en se concentrant sur plus de 120 œuvres décisives. À l'image des Heads de 1981-1982, pour la première fois réunies ici, ou de la présentation de plusieurs collaborations entre Basquiat et Warhol, l'exposition compte des ensembles inédits en Europe, des travaux essentiels tels que Obnoxious Liberals (1982), In Italian (1983) ou encore Riding with Death (1988), et des toiles rarement vues depuis leurs premières présentations du vivant de l'artiste, telles que Offensive Orange (1982), Untitled (Boxer) (1982), et Untitled (Yellow Tar and Feathers) (1982). On en parle avec l'écrivain, critique d'art et critique littéraire, commissaire d'exposition Michel Nuridsany. Il a publié une bio sur Basquiat en 2015 chez Flammarion.

