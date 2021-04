Ce jeudi, nous commémorons les 35 ans de la mort de Jean Genet. On en parle avec Emmanuelle Lambert qui gère l'édition, avec Gilles Philippe, de « Jean Genet : Romans et poèmes », qui paraît le 29 avril à La Pléiade. Emmanuelle Lambert est agrégée de lettres modernes et docteur ès lettres avec une thèse sur l'œuvre théâtrale de Jean Genet.