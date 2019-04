Ce samedi 20 avril, ce sera les 25 ans de la mort de Jean Carmet. On en parle avec l'historien français du cinéma Philippe Durant, auteur en 2012 de "Les éléphants : Blier, Carmet, Marielle, Rochefort et les autres" (Sonatine) et en 2009 "La Bande à Gabin : Blier, Audiard et les autres" (Sonatine).

Émission Entrez sans frapper