Entrez sans frapper : Entrez sans frapper sur Auvio

Spéciale Jacques Tati, le réalisateur, acteur et scénariste français, à l'occasion de la sortie de "Happy Birthday, Jacques Tati ! L'intégrale en 5 volumes" (Taschen). Le réalisateur et comédien français oscarisé Jacques Tati, l'une des figures les plus importantes de l'histoire du cinéma, est au cœur d'une célébration amplement attendue de son génie comique unique. Réalisée avec le soutien des ayants droit de Tati, Les Films de Mon Oncle, qui ont ouvert comme jamais les archives de Tati, et conçue par M/M (Paris), cette impressionnante publication en cinq volumes réunit essais originaux, entretiens, scénarios et des centaines de photographies et images des films, ainsi que des lettres, croquis, notes et des documents de production. On en parle avec Dick Tomasovic, chargé de cours en histoire et esthétique du cinéma et des arts du spectacle à l'ULg.