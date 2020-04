Nouvelle diffusion de notre spéciale Jack Kerouac, dont on célébrait les 50 ans de sa disparition en 2019 (le 21 octobre 1969). On en parle avec Jean-François Duval, critique littéraire, chroniqueur, essayiste suisse, spécialiste de la Beat Generation. Il a publié en 2012 « Kerouac et la Beat Generation : une enquête » (PUF).