Spéciale Italo Calvino - Entrez sans frapper - 01/06/2018

Spéciale autour de l'écrivain italien Italo Calvino, à l'occasion de la nouvelle traduction par Martin Rueff de sa trilogie "Nos ancêtres": "Le baron perché", "Le vicomte pourfendu" et "Le chevalier inexistant". On en parle avec lui.



Paru en 1959, Le chevalier inexistant clôt - du moins dans l'ordre de parution - le cycle Nos ancêtres, qui comprend également Le vicomte pourfendu et Le baron perché. Dans une note introductive à la trilogie regroupée par l'auteur en 1960, Calvino nous apprend que ce roman peut occuper tant la première que la dernière place du cycle, servir tant d'introduction que d'épilogue. Cela est compréhensible dans la mesure où Le chevalier inexistant aborde la question de la réalisation humaine soulevée par la trilogie à travers un problème qui n'est pas seulement d'ordre existentiel mais aussi d'ordre métaphysique : que signifie être?



Publié en 1952, Le vicomte pourfendu ouvre - du moins dans l'ordre de parution - le cycle Nos ancêtres, qui comprend également Le baron perché et Le chevalier inexistant. Trois romans par lesquels Italo Calvino explore la condition de l'homme contemporain, son aliénation et son ambition la plus haute : atteindre sa pleine réalisation.



Paru en 1957, Le baron perché est le plus connu des trois volets qui composent le cycle Nos ancêtres. À travers un roman qui assume les apparences d'un conte philosophique, Italo Calvino rend hommage au siècle des Lumières et livre un texte débordant d'humour, d'imagination et d'originalité. Derrière le jeu littéraire, l'auteur poursuit la quête de l'homme contemporain, orientée vers la recherche d'une complétude perpétuellement menacée par les actions de la société.

Émission Entrez sans frapper