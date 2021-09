L'invité de Matin Première : La Croix-Rouge sur Auvio

On le sait, de nombreuses associations se sont mobilisées sur le terrain pour venir en aide aux sinistré.es. Certain.es ont tout perdu, jusqu’à leurs vêtements, d’autres tout leur électroménager, impossibilité donc de préparer à manger ni même se chauffer. Parmi ces associations, la Croix-Rouge s’est rendue dans de nombreux endroits pour tenter d’assister les personnes sur place et a lancé une récolte de fonds et est parvenue à lever la somme de 35 millions utilisés pour une aide directe aux personnes sinistré.es. On en parle avec MARIE MASSET, directrice marketing et communication de la Cro