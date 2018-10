Universal Music célèbre "Imagine", le disque sorti à l'apogée de la carrière solo de John Lennon, avec la sortie du coffret six disques "Imagine - The Ultimate Collection".



On en parle avec Daniel Ichbiah, auteur des livres "Et Dieu créa les Beatles : Secrets d'une alchimie musicale" (2009) aux Éditions Scrineo et "The Beatles de A à Z" (2012).

