Spéciale Iggy Pop - Entrez sans frapper - 08/01/2018

Jean-Charles Desgroux pour son livre « Iggy Pop : Shake Appeal » (Ed. Le Mot et le Reste). Premier punk de l'histoire pour avoir délivré une furie sonique, aussi brute qu'avant-gardiste depuis Détroit à la fin des années soixante, Iggy Pop est vite devenu une icône underground pour avoir été la voix, le corps et l'âme des Stooges, prototype du hard-rock américain. Figure de survivant parmi les dernières légendes du rock encore prolifiques, il incarne à la fois le reptile inapprivoisable et le gentleman cultivé désireux de collaborations surprenantes. Après avoir connu une descente aux enfers à la dissolution des Stooges, il est sauvé par David Bowie qui lui façonne depuis l'Europe un terreau artistique inédit, sophistiqué et novateur, en pleine explosion punk. Entre curiosité, égarements, expérimentations ou francs retours au rock sauvage, Iggy Pop se construit une carrière solo complexe, émaillée de nombreux disques décryptés ici dans leur contexte de création.

