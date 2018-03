Spéciale Histoire des Protest Songs - Entrez sans frapper - 16/03/2018

À l'occasion des 50 ans de la mort de Martin Luther King le 4 avril prochain et des 50 ans de Mai 68, spéciale sur l'histoire des Protest Songs. On en parle avec : - Jacques Vassal, journaliste français, auteur de nombreux livres sur la chanson américaine et française (Brassens, de Brel, Ferré, Bob Dylan, Leonard Cohen, Woody Guthrie...) mais aussi traducteur en français (de Woodie Guthrie principalement). Il publiera en juin prochain le premier livre d'entretiens avec Graeme Allright au Cherche Midi - Olivier Corten, professeur en droit international à l'ULB

Émission Entrez sans frapper