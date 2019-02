Spéciale Henry David Thoreau - Entrez sans frapper - 05/02/2019

Spéciale Henry David Thoreau (1817-1862), philosophe, naturaliste et poète américain, avec Brice Matthieussent, qui a traduit "Walden", paru dans une belle édition en novembre dernier aux éditions Le Mot et le Reste.



En plein XIXe siècle, dans le pays qui est en passe de devenir le plus industrialisé du monde, Thoreau tourne le dos à la civilisation et s'installe seul, dans les bois, à un mille de tout voisinage, dans une cabane qu'il a construite lui-même, au bord de l'étang de Walden, Massachusetts. Il ne doit plus sa vie qu'au travail de ses mains. C'est là qu'il commence à écrire Walden, grand classique de la littérature américaine, hymne épicurien, souvent loufoque, à la nature, aux saisons, aux plantes et aux bêtes, toutes choses et tous êtres qui ne sont, selon les propres dires de Thoreau, que « l'envers de ce qui est au-dedans de nous ».

