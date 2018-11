Spéciale Guillaume Apollinaire - Entrez sans frapper - 09/11/2018

On célèbre ce vendredi les 100 ans de la mort de Guillaume Apollinaire. On en parle avec Laurence Campa, professeur de littérature française du XXe siècle (Poésie) à l'Université de Paris Nanterre, écrivain et spécialiste d'Apollinaire.



Elle a entre autres écrit une biographie sur lui en 2013 chez Gallimard. Et elle publie dans la collection Poésie de Gallimard pour cet anniversaire : "Tout terriblement. Anthologie de poèmes illustrés" (Édition et préface de Laurence Campa).

Émission Entrez sans frapper