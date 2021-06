Entrez sans frapper : Entrez sans frapper sur Auvio

Ce samedi 5 juin, c'est le centenaire de la mort du dramaturge français Georges Feydeau.



On en parle avec Christophe Barbier, qui publie "Le monde selon Feydeau : portes qui claquent, maris cocus, quiproquos et fous-rires" (Tallandier).



Un Fil à la Patte, Le Dindon, La Puce à l’oreille, N’te promène donc pas toute nue !, On purge Bébé… Depuis 1886, les spectateurs s’esclaffent au diapason de la plume alerte et chatouilleuse de Georges Feydeau. À quoi tient ce succès ? Au génie. Celui du comique, car il est le maître des situations irrésistibles autant que celui de la langue française avec laquelle il jongle brillamment. Sous les mots de Feydeau, l’art dramatique est une horlogerie de la bonne humeur grâce à l’incontournable trio « mari-femme-amant » et ses dérivés : le désir, la fidélité, la tentation, la jalousie, la vengeance, mais aussi l’argent, la vanité et les plaisirs. Fin observateur de la bourgeoisie rentière et arrogante de la IIIe République, il raille ses contemporains sans jamais les mépriser.