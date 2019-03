Spéciale Gatsby le Magnifique - Entrez sans frapper - 21/03/2019

Spéciale Gatsby le Magnifique de Francis Scott Fitzgerald, à l'occasion de la production « The Great Gatsby Immersive », qui a lieu jusqu'au 19 mai à Bruxelles. On en parle avec Philippe Jaworski, professeur émérite de littérature américaine à l'université Paris-Diderot. Il a dirigé l'édition des 2 tomes "Francis Scott Fitzgerald : Romans, nouvelles et récits" à La Pléiade. Gatsby le magnifique est le chef-d'oeuvre de Francis Scott Fitzgerald. L'auteur américain y décrit la folie qui gagna l'Amérique de l'entre-deux guerres, juste avant le crack boursier de 29. À cette époque l'alcool était interdit, ce qui n'empêchait pas la haute société new-yorkaise d'en introduire dans ses fêtes luxueuses et extravagantes.

