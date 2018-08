Spéciale films d'horreur - Entrez sans frapper - 31/08/2018

Spéciale films d'horreur, à l'occasion de la projection du film "Les Dents de la mer" (Jaws) de Steven Spielberg, avec la musique de John Williams jouée en live par le Brussels Philharmonic, les 21, 22 et 23 septembre à Flagey à Bruxelles.



On en parle avec Dick Tomasovic, chargé de cours au sein du Département où il poursuit ses recherches en histoire et esthétique du cinéma et des arts du spectacle. Et Dirk Brossé, le chef d'orchestre du Brussels Philharmonic.

Émission Entrez sans frapper