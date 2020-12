Entrez sans frapper : Entrez sans frapper sur Auvio

Spéciale "Dune" de Frank Herbert, dont on fête les 50 ans de la publication en français. À cette l'occasion sort en édition collector une traduction revue et corrigée chez Robert Laffont. On en parle avec l'éditeur et traducteur français Fabien Le Roy, qui a réalisé la révision de la traduction de "Dune" avec Renaud Guillemin. Le film de Denis Villeneuve sortira en 2021.



Il n’y a pas, dans tout l’Empire, de planète plus inhospitalière que Dune. Partout du sable, à perte de vue. Une seule richesse : l’épice de longue vie, née du désert et que l’univers tout entier convoite.