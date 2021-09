Spéciale Depeche Mode - Anton Corbijn

Spéciale Depeche Mode avec Bernard Dobbeleer qui nous fait la story du groupe et Anton Corbijn, le célèbre photographe, réalisateur et directeur artistique du groupe, qui publie un livre sur "Depeche Mode" chez Taschen.



Depuis les années 1980, le maître néerlandais Anton Corbijn met son esthétique intemporelle et sombre au service de Depeche Mode et consolide sa réputation de groupe pointu, à la classe naturelle. Avec plus de 500 photos extraites des archives personnelles de Corbijn, dont beaucoup n'ont jamais été montrées, accompagnées de légendes manuscrites par Corbijn et d'un entretien exclusif avec l'artiste, voici le successeur format poche tant attendu de notre édition limitée de 2020. Conçu en collaboration avec le groupe, DM by AC offre une vision amplifiée la stupéfiante influence qu'Anton Corbijn exerça sur le groupe culte par excellence et célèbre une des collaborations les plus riches et durables de l'histoire du rock.