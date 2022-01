Spéciale David Bowie avec Jérôme Soligny

Ce 10 janvier, cela fait 6 ans que David Bowie nous a quittés. On en parle avec Jérôme Soligny, qui publie le coffret "David Bowie : Rainbowman - 1967-2016" paru aux Gallimard.

Coffret de deux volumes, réunissant David Bowie Rainbowman 1967-1980 et David Bowie Rainbowman 1983-2016.



En novembre 2019, Jérôme Soligny a publié David Bowie : David Bowie : Rainbowman (1967-1980), le premier tome d'une étude de l'œuvre du musicien anglais enrichie des témoignages exclusifs de ceux qui, depuis ses débuts anonymes dans la banlieue de Londres jusqu'à ses mutations des 70s, ont participé à son odyssée fantastique ou en ont été les témoins. Dans le second tome paru en 2020, après quatre années de recherche et de retranscription d'autres propos recueillis, l'auteur poursuit, sous le même angle factuel et musical, avec les quatre dernières décennies de la carrière de Bowie. De la superstar blonde qui a fait danser la planète sur «Let's Dance» à l'ermite new-yorkais qui a conçu ses deux derniers albums dans le plus grand secret, en passant par les années de réaffirmation rock (avec Tin Machine) et celles en mode exploratoire (Outside, Earthling), toutes les facettes de la personnalité de ce musicien curieux et insatiable sont examinées par Jérôme Soligny et ses interlocuteurs....