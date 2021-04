Il y a 60 ans, le 12 avril 1961, le cosmonaute Youri Gagarine est à bord de la fusée Vostok 1 et devient le premier homme à effectuer un vol dans l'espace. A cette occasion, nous recevons Dick Tomasovic, chargé de cours en histoire et esthétique du cinéma et des arts du spectacle à l'ULg, pour une spéciale « conquête spatiale au cinéma ».