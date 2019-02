Spéciale Claude Chabrol, cinéaste truculent et libre-penseur, à l'occasion d'un cycle sur Arte le dimanche 17 et lundi 18 février à partir de 20h50 (et en replay sur arte.tv), avec trois films (La cérémonie, Le boucher, Juste avant la nuit) et un portrait de Cécile Maistre-Chabrol : "Chabrol, l'anticonformiste", sa belle-fille, qui fut aussi sa proche collaboratrice pendant 25 ans. Elle est notre invitée.

Émission Entrez sans frapper