Entrez sans frapper : Entrez sans frapper sur Auvio

Les 80 ans de la sortie "Citizen Kane" d'Orson Welles, le 1er mai 1941.



À la mort du milliardaire Charles Foster Kane, un grand magnat de la presse, Thompson, un reporter, enquête sur sa vie. Les contacts qu'il prend avec ses proches lui font découvrir un personnage gigantesque, mégalomane, égoïste et solitaire...



On en parle avec Dick Tomasovic, chargé de cours en histoire et esthétique du cinéma et des arts du spectacle à l'ULg.