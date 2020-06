Entrez sans frapper : Entrez sans frapper sur Auvio

Nouvelle diffusion de notre spéciale sur le cinéma des frères Coen, à l'occasion de la sortie du livre "Les frères Coen. 30 ans de films cultes" de Ian Nathan, paru en 2017 chez Gallimard.



On en parle avec Julie Assouly, Maître de conférences en Civilisation américaine à l'Université d'Artois. Sa thèse soutenue en 2010 portait sur le cinéma des frères Coen et a fait l'objet d'une publication aux éditions du CNRS en 2012 intitulée "L'Amérique des frères Coen" (CNRS Éditions).



Les frères Coen comptent parmi les cinéastes les plus inventifs et les plus talentueux d'Hollywood. Ensemble, Joel et Ethan ont réalisé dix-sept films devenus cultes dans le monde entier et reconnaissables à leur humour noir, qui fait le «style Coen». Le journaliste Ian Nathan retrace ici l'ensemble de leur carrière, de leurs débuts avec leur premier film, Sang pour sang, à leur dernier long-métrage en date, Ave César !, en passant bien sûr par les incontournables : Fargo, The Big Lebowski, O'Brother, Ladykillers, Burn After Reading, et tous les autres. Au centre du livre, un dépliant présente leur filmographie sous la forme d'une frise chronologique. Cet ouvrage richement illustré nous entraîne dans les coulisses des différents tournages, au plus près des réalisateurs et de leurs acteurs fétiches.