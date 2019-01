Spéciale Casanova - Entrez sans frapper - 18/01/2019

Spéciale Casanova avec Michel Delon, professeur émérite de littérature française du XVIIIe siècle à l'Université Paris IV-Sorbonne, spécialiste du siècle des Lumières, en particulier de l'histoire des idées et de la littérature libertine et qui publie "Casanova : Mes années vénitiennes" (Citadelles & Mazenod). Des ruelles du quartier de San Marco où il naît au printemps 1725 aux Plombs, la prison du palais des Doges dont il s'évade fin octobre 1756, Giacomo Casanova fut vénitien par excellence. Jusqu'à l'âge de quinze ans, le jeune homme est un espoir de l'Église et reçoit les ordres mineurs. Mais déjà, sa faconde charme les filles de la paroisse ... Protégé par de nobles Vénitiens, il court de séduction en séduction, la ville prêtant ses décors et ses recoins d'ombre à sa quête des plaisirs de l'amour. Vénitien voyageur, ses pas le mènent aussi dans les territoires où rayonnent l'éclat de la Sérénissime : Padoue, Bologne, Corfou, Constantinople ... Ses mémoires enlevées inventent le même monde que celui des vedute de Canaletto et de Guardi, des fresques de Tiepolo, des scènes de genre de Longhi ou des portaits de Rosalba Carriera. Un monde plus grand, plus bariolé, plus éclatant, qui suscitera un amusement complice chez le lecteur.

Émission Entrez sans frapper