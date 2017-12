Spéciale "Cabaret" - Entrez sans frapper - 26/12/2017

Spéciale « Cabaret », à l'occasion des 4 représentations du spectacle le 31/12 et du 3 au 5/1 au Théâtre de Liège. Nos invités : Pascal Charpentier, directeur d'orchestre, pianiste, chanteur, orchestrateur, compositeur. Il est directeur musicale de plusieurs spectacles (Jésus Christ Superstar en 2004, Cabaret en 2014, arrangeur du chanteur Christophe sur les derniers disques et concerts). Jack Copper, co-directeur du Festival Bruxellons !, metteur en scène de Evita (création mondiale en français été 2017) et de Sunset Boulevard (création mondiale en français été 2018). Antoine Guillaume, qui joue dans « Cabaret », mise en scène de Michel Kacenelenbogen, direction musicale de Pascal Charpentier et chorégraphie de Thierry Smits. « Glücklich zu sehen, je suis enchanté. Happy to see you, bleibe, reste, stay. L'air nous est connu grâce à Liza Minnelli dans le film de Bob Fosse, mais bien peu auraient imaginé l'entendre chanté sur nos scènes par une troupe de chez nous. Forte du succès des saisons précédentes, et avant la tournée internationale qui l'attend, cette excellente comédie musicale que nous devons à l'intrépide metteur en scène Michel Kacenelenbogen est à nouveau programmée au Théâtre de Liège. Entre la décadence joyeuse qui règne tous les soirs au Kit Kat Klub et la montée au jour le jour de la vague nazie, le Berlin des années 30, où débarque le jeune Américain Cliff Bradshaw, est un creuset d'émotions. Il y rencontre la vedette du club, la flamboyante et fragile Sally Bowles aux mœurs légères et l'extravagant maître de cérémonie Emcee, flanqué de son écurie virtuose du show et de la provocation. Un orchestre live dirigé par Pascal Charpentier, des chorégraphies imaginées par Thierry Smits, des costumes fringants, une scénographie inventive et quelques 25 acteurs, danseurs et chanteurs sur scène défendent avec panache cette tragi comédie bigrement enlevée. Un pur régal ! »

Émission Entrez sans frapper