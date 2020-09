Entrez sans frapper : Entrez sans frapper sur Auvio

Le 23 septembre prochain, cela fera 50 ans que André Raimbourg, dit Bourvil, nous quittait.



Grande admirateur de Fernandel, il tente de devenir artiste lui aussi en se créant un rôle caricatural de paysan normand naïf et benêt. Au départ musicien et chanteur de music-hall et d'opérette avec des titres comme À bicyclette, Salade de fruits et La Tendresse, il se tourne rapidement vers le 7e art et marquera le cinéma français avec des films comme La grande Vadrouille, Le Corniaud, Le Cercle rouge ou La Traversée de Paris. On parle de Bourvil avec notre spécialiste cinéma, Dick Tomasovic.



On en parle avec Dick Tomasovic, chargé de cours en histoire et esthétique du cinéma et des arts du spectacle à l'ULg.