Entrez sans frapper : Entrez sans frapper sur Auvio

Spéciale « blaxploitation », à l'occasion du 50ème anniversaire de "Shaft", réalisé par Gordon Parks, dont le premier film de la série, intitulé « Les Nuits rouges de Harlem », est sorti le 2 juillet 1971.



« Les Nuits rouges de Harlem » connaîtra deux suites, « Les Nouveaux Exploits de Shaft » (1972) et « Shaft contre les trafiquants d'hommes » (1973), John Shaft est un détective privé afro-américain, qui travaille à Harlem. Solitaire, il ne fait confiance à personne. Un jour, il est engagé par un gros trafiquant de drogue dont la fille a été enlevée. Mais cela n'est que le point de départ de la guerre entre les deux mafias : les Blancs et les Noirs...



On en parle avec Dick Tomasovic, chargé de cours en histoire et esthétique du cinéma et des arts du spectacle à l'ULg.