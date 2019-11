Spéciale Andreï Tarkovski, dont les cinq films soviétiques sont à découvrir en version restaurée 4K sur grand écran à Flagey jusqu'au 26/11 (Stalker, La jeunesse d'Yvan, Andreï Roublev, Le Miroir, Solaris). Ainsi que « Le Sacrifice » en version restaurée, du 04/12 au 05/1 à Flagey également.



On en parle avec Dick Tomasovic, chargé de cours en histoire et esthétique du cinéma et des arts du spectacle à l'ULg.