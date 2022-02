Spéciale Anaïs Nin avec Elisabeth Barillé

Le lundi 14 février, c'était les 45 ans de la mort d'Anaïs Nin. Et aujourd'hui, c’est le jour de sa naissance, le 21 février 1903.



On en parle avec Elisabeth Barillé, auteur du livre "Anaïs Nin, masquée, si nue" (publié en 1991 chez Robert Laffont et puis au Livre de Poche en 2013).



Anaïs Nin est née en 1903 en France. C’est son père, déçu d’avoir une fille, qui a choisi ce prénom aux sonorités ambiguës. Pianiste esthète et pervers, Joaquin Nin abandonne sa femme et ses enfants dix ans plus tard. Adolescente hantée par la littérature puis épouse frustrée d’un banquier anglo-saxon, Américaine à Paris et mondaine malgré elle, Anaïs ne connaît qu’une jouissance : écrire. Elle a trente ans, quand elle rencontre Henry Miller. Elle l’aime, le soutient, le finance. Sage et troublante Anaïs ! Fantaisiste et ascète, insaisissable et un rien magicienne… elle attire à elle Artaud, Brassaï, Allendy, Rank, Breton, Durrell… Anaïs, c’est un Journal. Cinquante ans d’écriture, quarante-cinq mille pages longtemps enfouies dans une cave de Brooklyn. De cette « confession » monumentale Elisabeth Barillé a tiré un portrait romanesque, tissé dans la matière même de son œuvre, de sa vie.