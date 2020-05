Entrez sans frapper : Entrez sans frapper sur Auvio

Nouvelle diffusion de notre spéciale Alice au Pays des Merveilles, réalisée à l'occasion des 150 ans de sa publication en novembre 2015 ! À cette occasion, 2 beaux livres étaient parus aux Éditions du Chêne et à L'Archipoche.

On en parle avec Laurent Bury, traducteur et écrivain français. Il a traduit Alice au Pays des Merveilles en 2009 aux Éditions Le Livre de Poche et aussi une biographie de Lewis Carroll en 1998 pour le centenaire de sa mort : " Morton N. Cohen, Lewis Carroll, une vie, une légende ", aux Éditions Autrement.



Assise au bord de la rivière, Alice s'ennuyait un peu quand soudain, venu de nulle part, surgit un lapin blanc pressé de regagner son terrier. N'hésitant pas à le suivre, Alice pénètre dans un monde de prodiges et de menaces qui n'est autre que le royaume de l'enfance. Et voici le chat de Cheshire à l'étrange sourire, la terrible Reine de Coeur, le Chapelier fou et le Lièvre de Mars, la Fausse Tortue et le Valet-Poisson...