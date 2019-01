Spéciale Alberto Giacometti - Entrez sans frapper - 22/01/2019

Spéciale Alberto Giacometti avec Anca Visdei, qui publie "Alberto Giacometti, ascèse et passion" (Odile Jacob). Qui était Alberto Giacometti, l'un des artistes majeurs du XXe siècle ? Anca Visdei est partie sur ses pas, dans le Val Bregaglia en Suisse, là où il grandit entre son père, peintre, et sa mère, figure maternelle puissante, à Venise où il fit ses études, puis à Paris où il fut l'une des figures marquantes d'une période artistique particulièrement féconde. Des témoignages privilégiés, des extraits de sa correspondance, une exploration de son œuvre au plus près du geste de l'artiste nourrissent un récit captivant et émouvant. On y découvre la personnalité d'un Giacometti tout en contrastes qui n'eut de cesse de travailler à « montrer les choses telles qu'il les voyait », soit l'homme qu'il était dans tous les hommes. Un voyage passionnant dans la vie et l'œuvre d'Alberto Giacometti. L'Institut Giacometti présentera du 22 janvier au 24 mars l'expo "Alberto Giacometti / Peter Lindbergh. Saisir l'invisible", les photographies inédites d'œuvres d'Alberto Giacometti prises par Peter Lindbergh, l'un des photographes les plus importants de sa génération.

