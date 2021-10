Les nuisances aériennes de Zaventem, c'est le sujet de notre série "Sous les avions, Bruxelles". Et une fois n'est pas coutume dans ce dossier? Parlons non pas "problème", mais "solutions". Pour résoudre ce dossier qui pourrit la vie politique belge depuis plus de 30 ans, le nouveau ministre de la mobilité mise notamment sur une plateforme de concertation à grande échelle. La première réunion vient d'avoir lieu, avec plus de 80 personnes à la table."Et maintenant on fait quoi?", c'est le dernier épisode de cette série réalisée par Jérôme Durant et Nicolas Vandeweyer, avec les archives de la Sonuma.