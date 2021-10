Episode 1 : les avions de retour dans le ciel bruxellois

Ils sont de retour dans le ciel bruxellois… Après une accalmie liée à la crise sanitaire, les avions s’invitent à nouveaux dans les foyers de centaines de milliers d’habitants de Bruxelles et de sa périphérie… Depuis plus de 30 ans, le dossier du survol de Bruxelles empoisonne la vie politique belge… Voici le premier épisode de « Sous les avions, Bruxelles »… Ou comment l'Etat fédéral organise le survol de sa capitale plutôt que les zones rurales du Brabant flamand… Une série réalisée par Jérôme Durant et Nicolas Vandeweyer avec les archives de la Sonuma