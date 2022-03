Sophie WEVERBERGH : "Précipitations" (Gallimard/Verticales)

Pétra a trente-sept ans, elle est enceinte, mère d’un petit garçon, belle-mère — marâtre, pense-t-elle — de deux autres enfants. Pétra vit au bord de l’évier, entourée d’eau sale et de vaisselle ; elle rêve (mais c’est peut-être un cauchemar) de disparaître par la bonde. Pétra a les mains longues (dignes d’être racontées) et des oreilles sensibles qui laissent tout passer. S’il arrive à certaines personnes d’entendre des voix, Pétra, elle, les entend toutes à la fois. Un jour, au cirque, ces voix — rugueuses, enjôleuses, trop nombreuses — lui intiment de s’échapper. Et ce jour-là, Pétra ne se fait pas prier.



Née à Bruxelles en 1981, Sophie Weverbergh a été tour à tour professeure de français, serveuse, correctrice et pigiste. Elle a détruit des voitures dans une casse auto et vendu des pierres dans une marbrerie funéraire. Elle s’occupe actuellement de jeunes en décrochage scolaire. Précipitations est son premier roman.