Sophie Marceau et Pierre Richard - Entrez sans frapper - 09/03/2018

Juliette Goudot a rencontré Sophie Marceau et Pierre Richard pour le film "Mme Mills, une voisine si parfaite".



Hélène est éditrice de romans à l'eau de rose et mène une vie rythmée par le travail. Elle se réfugie dans les livres, persuadée que la vie y est plus belle que dans la réalité. Se complaisant dans une certaine routine, son quotidien va être bouleversé par l'installation d'une nouvelle voisine, Madame Mills. Cette vieille américaine excentrique va prendre rapidement une importance insoupçonnée dans la vie d'Hélène. Mais les apparences sont parfois trompeuses...

