Soir Première : sur Auvio

17H30 FAIT DU JOUR Coronavirus : les contaminations entre personnes entièrement vaccinées sont réduites de 90%, selon une étude de Sciensano. Éclairage avec Anne-Sophie BRUYNDONCKX.



17H35 FAIT DU JOUR Grand Prix de Spa-Francorchamps : douche froide pour les dizaines de milliers de spectateurs. On en parle avec Melchior WATHELET, président de la société Spa Grand Prix et du circuit de Spa-Francorchamps



17H45 CHANSON M - QUI DE NOUS DEUX



17h50 L'HISTOIRE DU SOIR de Hélène MAQUET - L'histoire de 20 ans de collectes de données qui sont en train de se retourner contre les populations, en Afghanistan.



17h55 LA CHRONIQUE DÉCOUVERTES avec Gilles GOETGHEBUER - Une nouvelle œuvre de Pierre LARAUZA sera dévoilée à Bruxelles jeudi prochain, la veille du Mémorial Van Damme



18H00 LE JOURNAL Olivier NEDERLANDT



18H18 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - Nos démocraties à un tournant ? Avec Vincent DE COOREBYTER, président du CRISP, philosophe et politologue de l'ULB et David VAN REYBROUCK, écrivain, essayiste



18H47 CHANSON LUBIANA - MAMY NIANGA



18H50 PASSE-PAROLE avec Julie MORELLE pour Déclic



19H00 LE JOURNAL Olivier NEDERLANDT

Casting et équipe Animateur Arnaud RUYSSEN Émission Soir Première