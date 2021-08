Soir Première : sur Auvio

18H00 LE JOURNAL Lucie HERMANT (12 minutes)



18H14 FAIT DU JOUR. Le débat sur la vaccination obligatoire continue d'occuper l'espace publique. Le président du PS Paul Magnette affirmait ce matin être pour l'ouverture de ce débat. Mais dans quelle mesure une obligation vaccinale serait souhaitable en Belgique ? On en parle avec le Dr David SIMON, représentant de l'ABSyM (l'association des syndicats médicaux en Belgique)



18H25 MUSIQUE. I GOT YOU BABE - UB40 & CHRISSIE HYNDE



18H28 CQFD (Ce Qui Fait Débat). Afghanistan : le retrait des forces américaines est synonyme de retour au pouvoir des Talibans dans le pays. Un renversement politique chaotique au cours duquel au moins 85 personne ont perdu la vie. Une explosion de violence dans un pays qui n'a pas connu de paix en près de 40 ans... Qu'est-ce qui peut expliquer cette impossibilité de la paix en Afghanistan ? On en parle avec Gaël TURINE, photographe détaché à de nombreuses reprises en Afghanistan et Hadja LAHBIB, journaliste RTBF et réalisatrice en 2008 du documentaire "Afghanistan, le choix des femmes"



18H45 LA PERLE D'ÉTÉ. Sophia COTSOGLOU - Les moulins à vent de Kinderijk



18H48 MUSIQUE. LA-BAS - MATHIEU DES LONGCHAMPS



18H50 LA SÉRIE (REDIFFUSION) « Les temps chantent » de Cécile POSS. « Killing in the Name » de Rage Against The Machine. Une chanson écrite en réponse à l'agression de Rodney King par des policiers de Los Angeles en 1992.



Casting et équipe Animateur Wahoub FAYOUMI Émission Soir Première