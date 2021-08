Soir Première : sur Auvio

18H00 LE JOURNAL Sophie LÉONARD (12 minutes)



18H17 FAIT DU JOUR. Comment le secteur Horeca bruxellois réagit aux annonces du comité de concertation ? On en parle avec Fabian HERMANS, président de la Fédération Horeca Bruxelles.



18H25 CHANSON LOUIS CHEDID - Ainsi soit-il



18H28 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - Doit-on rendre obligatoire la vaccination du personnel soignant ? On en parle avec Manfredi VENTURA, directeur médical au Grand hôpital de Charleroi avant de faire le point sur les mesures évoquées lors du comité de concertation de ce vendredi avec Marc SIRLEREAU, journaliste RTBF.



18H45 LA PERLE D'ÉTÉ de Sophia COTSOGLOU - Les moulins à vent de Kinderijk



18h48 CHANSON BILLIE EILISH - Lost cause



18H50 SÉRIE - LES TEMPS CHANTENT - Cécile Poss revient pour nous sur la carrière de Louis Armstrong et la trajectoire improbable de son hymne « What a wonderful world »



19H00 LE JOURNAL Sophie LÉONARD (8 minutes)

Casting et équipe Animateur Anne-Sophie BRUYNDONCKX Émission Soir Première