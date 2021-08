Soir Première : sur Auvio

18H00 LE JOURNAL Sophie LÉONARD (12 minutes)



18H17 FAIT DU JOUR. Comment se déroule l'évacuation des citoyens belges d'Afghanistan ? On en parle avec Ludivine DEDONDER, Ministre de la Défense (PS).



18H25 CHANSON NEW RADICALS - You get what you give



18H28 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - Quelle rentrée scolaire en septembre ? On en parle avec Véronique DE THIER, responsable de la régionale de Bruxelles à la FAPEO (Fédération des associations de Parents de l'Enseignement Officiel) et Caroline PISONIER, directrice de l'Athénée Jean Absil d'Etterbeek.



18H45 LA PERLE D'ÉTÉ de Stéphanie VANDRECK - À la découverte des villas mosanes, de luxueuses résidences en bord de Meuse.



18h48 CHANSON LA FEMME - Le sang de mon prochain



18H50 LA SÉRIE « CORONA BABY » de Jérôme DURANT qui nous explique ce que l'arrivée soudaine du Covid-19 a changé pour les grossesses, les accouchements et la parentalité. Focus dans ce quatrième épisode sur la PMA, la procréation médicalement assistée. En effet, du jour au lendemain, lors du premier confinement, les 18 centres PMA belges ont été contraints de fermer leurs portes.



Casting et équipe Animateur Anne-Sophie BRUYNDONCKX Émission Soir Première