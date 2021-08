Soir Première : sur Auvio

18H00 LE JOURNAL Sophie LÉONARD (12 minutes)



18H17 FAIT DU JOUR Comment l'Europe doit-elle se positionner pour gérer de potentiels flux migratoires alors que l'Afghanistan est retombé aux mains des talibans ? On en parle avec François GEMENNE, chercheur FNRS et professeur spécialiste des mouvements migratoires à Sciences Po Paris et Grenoble.



18H25 CHANSON: ALAIN SOUCHON - L'amour à la machine



18H28 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - Burn-out politique : comment les mandataires politiques gèrent-ils la pression? On en parle avec Jean-Michel JAVAUX, ancien co-président d'Ecolo, bourgmestre d'Amay et Nicolas BAYGERT, professeur de communication politique à l'ULB et l'IHECS et directeur du Laboratoire Protagora.



18H45 LA PERLE D'ÉTÉ de Christine BOROWIAK - Visite du château de Monceau, à Monceau-sur-Sambre, en périphérie de Charleroi.



18h48 CHANSON: EMY - Inconvenient



18H50 LA SÉRIE: « CORONA BABY » de Jérôme DURANT qui nous explique ce que l'arrivée soudaine du Covid-19 a changé pour les grossesses, les accouchements et la parentalité. Focus dans ce troisième épisode sur ce qui reste un mystère pour les gynécologues : avec la crise sanitaire, le nombre de bébés prématurés a fortement diminué.



