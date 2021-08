Soir Première : sur Auvio

18H00 LE JOURNAL Sophie LÉONARD



18H17 FAIT DU JOUR Inondations : 35 millions redistribués aux sinistrés des inondations par la Croix-Rouge. On en parle avec Marie MASSET, directrice communication et marketing à la Croix-Rouge de Belgique



18H25 CHANSON BRUCE SPRINGSTEEN - STREETS OF PHILADELPHIA



18H28 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - A quoi ressemblera l'Afghanistan de demain ? On en parle avec Firouzeh NAHAVANDI, professeure à l'ULB, spécialiste de l'Asie du Sud-Ouest, auteure de "Afghanistan" aux éditions de Boeck et Caroline WILLEMEN de Médecins Sans Frontières



18H45 LA PERLE D'ÉTÉ de Marc MÉLON - Visite du fort d'Eben-Emael, près de Visé.



18h48 CHANSON FEU CHATTERTON - ECRAN TOTAL



18H50 LA SÉRIE « CORONA BABY » de Jérôme DURANT qui nous explique ce que l'arrivée soudaine du Covid-19 a changé pour les grossesses, les accouchements et la parentalité. Focus dans ce deuxième épisode sur les séjours en maternité, où les visites sont désormais limitées au strict minimum.



