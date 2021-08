Soir Première : sur Auvio

18H00 LE JOURNAL Sophie LÉONARD



18H17 FAIT DU JOUR Les Talibans ont repris la capitale Kaboul hier. Le président Ashraf Ghani a fui le pays. Le conseil de sécurité de l'ONU se réunit en urgence ce soir. On en parle avec Dorothée VAN DAMME, docteure en relations internationales, professeure à l'UMons et professeure invitée à l'UCLouvain



18H28 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - Le Projet Pegasus, du nom de ce logiciel espion, conçu par une société israélienne, a permis d'infiltrer les téléphones de journalistes, militants des droits de l'homme, chef d'Etat et de gouvernement selon Amnesty International et l'ONG Forbidden Stories. Pour qui ? Et à quelle fin ? On en parle avec Philippe HENSMANS, directeur de la section belge francophone d'Amnesty International et Joël MATRICHE, journaliste au Soir



18H45 LA PERLE D'ÉTÉ de Sofia COTSOGLOU - Rotterdam, "La Manhattan des Pays-Bas"



18H50 LA SÉRIE « CORONA BABY » de Jérôme DURANT qui nous explique ce que l'arrivée soudaine du Covid-19 a changé pour les grossesses, les accouchements et la parentalité. Focus dans ce premier épisode sur une question qui intéresse beaucoup les rédactions. Le confinement a-t-il donné des idées aux jeunes parents ? Se dirige-t-on vers un pic de natalité, un babyboom ?



