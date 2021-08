Soir Première : sur Auvio

18H00 LE JOURNAL Lucie HERMANT



18H14 LE JOURNAL DES JO avec Jérôme HELGUERS.



18H17 FAIT DU JOUR Focus sur la sécurité des Jeux olympiques qui s'achèveront, ce week-end, par le marathon. Éclairage avec notre correspondant au Japon, Bernard DELATTRE.



18H25 CHANSON DAVID BOWIE/MICK JAGGER- DANCING IN THE STREET



18H28 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - Métiers en pénurie et étudiants/chercheurs d'emploi, est-il possible de les faire matcher ? On en parle avec Marie-Kristine VANBOCKESTAL, administratrice générale du Forem et Olivier RENDERS, conseiller en orientation au CIO, le centre d'information et d'orientation de Louvain-la-Neuve.



18H45 LA PERLE D'ÉTÉ d'Isabelle HUYSEN - A la découverte du street art à Ostende



18h48 CHANSON RHYE - SAFEWORD



18H50 LA SÉRIE « LES TEMPS CHANTENT » de Cécile POSS - Après le scandale du Watergate, une procédure d'Impeachment est engagée contre Richard Nixon. Cet évènement a inspiré Stevie Wonder qui attaque le président américain dans cette chanson You haven't done nothing, sortie le 7 août 1974, soit deux jours avant la démission de Nixon.



19H00 LE JOURNAL Lucie HERMANT

