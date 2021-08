Soir Première : sur Auvio

18H00 LE JOURNAL Lucie HERMANT



18H14 FAIT DU JOUR 3 médailles d'or pour la Belgique aux Jeux Olympiques ! Ca n'était plus arrivé depuis 1924...En direct de Tokyo avec Christophe RECULEZ et David BERTRAND.



18H17 FAIT DU JOUR En Algérie, les autorités peinent à juguler l'épidémie de Covid 19.Éclairage avec Françoise WALLEMACQ.



18H25 CHANSON ROMEO ELVIS - TPA



18H28 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - Comment et pourquoi les influenceurs prennent-ils part ou non aux campagnes de communication des autorités? On en parle avec David HACHEZ, expert en nouveaux médias et par téléphone Juliet BONHOMME, influenceuse bruxelloise



18H45 LA PERLE D'ÉTÉ d'Anne-Catherine CROUFER - Une visite guidée du Chateau de Waleffe



18h48 CHANSON PREFAB SPROUT - CARS AND GIRLS



18H50 LA SÉRIE « LE CHARBON DANS LES VEINES » de Catherine TONERO et Christophe BERNARD - Rencontre avec Nino dans le musée de la mine de Jeannot. Deux anciens mineurs qui ont travaillé dans le même charbonnage, et qui vont vite se reconnaître.



