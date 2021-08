Soir Première : sur Auvio

18H00 LE JOURNAL Sophie LÉONARD



18H14 LE JOURNAL DES JO avec Jérome HELGUERS.



18H17 FAIT DU JOUR Barack Obama fête ses 60 ans aujourd'hui. On en parle avec Pauline SIMONET, correspondante de la RTBF à Washington.



18H25 CHANSON MICHEL JONASZ - LA FM QUI S'EST SPECIALISEE FUNKY



18H28 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - Un an après la terrible explosion qui a ravagé le port de Beyrouth, la capitale, comment la situation évolue-t-elle au Liban ? On en parle avec Sophie GUIGNON, notre correspondante en direct de Beyrouth et Louma SALAMÉ, directrice générale de la Fondation Boghossian-Villa Empain, fille de Ghassan Salame, ancien ministre libanais de la culture.



18H45 LA PERLE D'ÉTÉ d'Arnaud PILET - Un chemin transfrontalier, entre Belgique et France, pour relier les deux châteaux fort de Bouillon coté belge et Sedan côté français.



18h48 CHANSON HARRY PANE - TIME (FEAT MAIA FRANKOWSKI)



18H50 LA SÉRIE « LE CHARBON DANS LES VEINES » de Catherine TONERO et Christophe BERNARD - Efisio parle de charbon comme de bonbon et compare le fond de la mine à un ciel étoilé.



19H00 LE JOURNAL Sophie LÉONARD

Casting et équipe Animateur Anne-Sophie BRUYNDONCKX Émission Soir Première