Soir Première : sur Auvio

18H00 LE JOURNAL Sophie LÉONARD



18H14 LE JOURNAL DES JO avec Manuel JOUS.



18H17 FAIT DU JOUR Le régime du président LOUKACHENKO sème la terreur et surveille ses opposants de très près... Un militant bélarusse qui avait disparu hier à Kiev, en Ukraine, a été retrouvé mort ce matin. On en parle avec Andrei VAÏTOVITCH, journaliste franco-bélarusse, correspondant de la RTBF



18H25 CHANSON CLARA LUCIANI - LE RESTE



18H28 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - Où en est-on dans le démantèlement des centrales nucléaires ? On en parle avec Pierre-Étienne LABEAU, professeur d'ingénierie nucléaire à l'ULB et Serge DAUBY, directeur du Forum nucléaire



18H45 LA PERLE D'ÉTÉ de Véronique FIEVET - Les rooftops de Bruxelles



18h48 CHANSON DAFT PUNK - AROUND THE WORLD



18H50 LA SÉRIE « LE CHARBON DANS LES VEINES » de Catherine TONERO et Christophe BERNARD - Urbano nous fait visiter le Bois du Cazier. C'est un des derniers mineurs témoins de la catastrophe de Marcinelle...



19H00 LE JOURNAL Sophie LÉONARD

Casting et équipe Animateur Anne-Sophie BRUYNDONCKX Émission Soir Première